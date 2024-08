Dall’Inghilterra - Nuovo incontro Napoli-Chelsea per Osimhen. Il PSG non cerca più un 9

La pista Chelsea per il nigeriano sembra essere di nuovo "on fire" per il portale inglese specializzato in trasferimenti CaughtOffside.

Arrivano novità sul futuro di Victor Osimhen direttamente dall'Inghilterra. La pista Chelsea per il nigeriano sembra essere di nuovo "on fire" per il portale inglese specializzato in trasferimenti CaughtOffside, che racconta su X di un incontro tra la dirigenza dei Blues e quella del Napoli avvenuto negli ultimi due giorni.

"Giorni importanti in arrivo per Chelsea. I Blues hanno incontrato il Napoli nelle ultime 48 ore su Osimhen. Ulteriori discussioni sono programmate per la fine di questa settimana...".