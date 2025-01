Dall'Inghilterra - Persone vicine a Garnacho dicono che sia pronto a lasciare il Man United

Il Manchester United si prepara a un weekend frenetico di mercato, con due operazioni chiave in bilico: la possibile cessione di Alejandro Garnacho e l'arrivo in prestito di Mathys Tel dal Bayern Monaco. Il futuro di Garnacho resta incerto, con Chelsea e Napoli interessati all'esterno argentino. Tuttavia, il club partenopeo dovrebbe aumentare la propria offerta iniziale di 50 milioni di euro, avvicinandosi ai 70 milioni richiesti dallo United. Anche il Chelsea rimane in corsa, con trattative ancora in corso e la possibilità che un giovane come Joshua Acheampong venga incluso nell'affare.

Per quanto riguarda Tel, il giovane attaccante francese sembra preferire il trasferimento a Old Trafford, nonostante l'interesse di Arsenal, Chelsea e Tottenham. Lo United potrebbe garantirgli un ruolo da titolare immediato, vista la necessità di rinforzi offensivi per il tecnico Ruben Amorim. L'Arsenal, pur attrattivo, non potrebbe offrirgli gli stessi minuti da protagonista una volta recuperati i titolari infortunati, mentre il Tottenham punta a sfruttare l'assenza di un centravanti di riferimento.

L'acquisto di Tel non dipende direttamente dalla partenza di Garnacho, ma la sua cessione consentirebbe allo United di liberare spazio nel bilancio PSR e investire sul giovane talento francese. Il Bayern potrebbe concedere un'opzione di acquisto, dettaglio cruciale per la buona riuscita dell'operazione.

Garnacho sembra sempre più vicino all'addio, con la possibilità di un'accelerazione nelle prossime ore. Persone vicino all'argentino raccontano che il ragazzo sia pronto a partire. Resta da capire quale club tra Chelsea e Napoli riuscirà a soddisfare le richieste dello United. A riportarlo è The Independent.