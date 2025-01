Dalla Francia - 45mln più Muani, 60 più Skriniar e non solo: tutte le offerte PSG per Kvara

Il Paris Saint-Germain lo vuole e va avanti con un affondo per Khvicha Kvaratskhelia. Dopo lo stop di cinque mesi fa, dovuto all'intransigenza del Napoli e del presidente Aurelio De Laurentiis, i contatti tra i due club sono ripresi. La situazione dell'esterno offensivo georgiano è cambiata: nonostante fosse considerato indispensabile da Antonio Conte all’inizio della stagione, il suo status è calato, aprendo alla possibilità di una cessione.

Secondo Foot Mercato, il Napoli avrebbe abbassato le sue richieste economiche, fissando il prezzo tra 80 e 90 milioni di euro, rispetto alle cifre più alte chieste in estate. Tuttavia - si legge - il PSG non sarebbe disposto a superare i 45 milioni di euro in questa finestra. Una proposta che non convince De Laurentiis, desideroso di chiudere rapidamente per finanziare altre operazioni.

Per superare l'impasse, il PSG avrebbe messo sul piatto due alternative: 45 milioni più Randal Kolo Muani oppure 60 milioni più Milan Skriniar. A riferirlo è lo stesso portale. Entrambe le offerte presentano criticità: Kolo Muani non sarebbe interessato al trasferimento in Italia, mentre l’ingaggio di Skriniar rappresenterebbe un problema per le casse del Napoli. Si è parlato anche di Marco Asensio, ma il Napoli non ci sente e continua a chiedere solo cash.