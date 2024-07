Dalla Francia - Accordo Osimhen-PSG, ma affare non si sblocca: su di lui anche Al-Ahli e Chelsea

Kylian Mbappé ha lasciato il PSG in direzione Real Madrid, il club francese continua così a riflettere su come rinforzare il settore offensivo. L’obiettivo è Victor Osimhen, con il quale - secondo quanto riferito da RMC Sport - è stato trovato un accordo sul contratto. La situazione resta però in fase di stallo perchè serve la cessione di uno tra Kolo Muani e Goncalo Ramos.

Luis Campos ha contattato i due attaccanti per spiegare loro che il club conta su di loro in caso di permanenza. Anche se ci sono offerte, entrambi non hanno intenzione di lasciare il club. Tuttavia il PSG è molto interessato a Victor Osimhen e la trattativa con il Napoli va avanti. Il centravanti nigeriano è corteggiato anche dall’Al-Ahli e dal Chelsea.