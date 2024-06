Dalla Francia: "Khephren Thuram al Napoli? Transfert accessibile, ma ci sarà concorrenza"

Bruno Satin, agente di calciatori, ex procuratore di Koulibaly ed esperto di calcio francese, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli.

Bruno Satin, agente di calciatori, ex procuratore di Koulibaly ed esperto di calcio francese, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Khephren Thuram può andare al Napoli? Sia a livello tecnico che economico può essere una possibilità molto interessante, anche livello del transfert credo che sia una cosa accessibile. Il ragazzo, però, ha solo un altro anno di contratto col Nizza, avrà sicuramente richieste da parte di altri club.

Come si colloca nel centrocampo a quattro di Conte? Non è un giocatore da mettere sulla fascia, è un box to box, che si proietta molto verso l’aria avversaria. E’ circa 1.90, un calciatore di top livello. L’anno scorso doveva andare a Liverpool, ma l’hanno convinto di restare. Non so se il Napoli sarà in grado di convincerlo, perché sicuro avrà richieste importanti. A livello caratteriale è completamente diverso dal fratello che è all’Inter, è un ragazzo introverso e più tranquillo. E’ davvero un ottimo elemento".