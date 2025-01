Dalla Francia - Kvaratskhelia oggi a Parigi: domattina visite e firma fino al 2029

Arrivano dalla Francia le ultime indiscrezioni relative al futuro prossimo di Khvicha Kvaratskhelia. Secondo RMC Sport, l’attaccante georgiano è atteso a Parigi nella giornata di oggi, domattina le visite mediche e poi immediatamente la firma con il PSG, contratto fino al 2029 per l’attaccante del Napoli, pronto a trasferirsi in Ligue 1.

