Dalla Francia - Napoli interessato a Koné del 'Gladbach: concorrenza di un'altra italiana

vedi letture

Dalla Francia rimbalza un'indiscrezione che riguarda l'interesse azzurro per Manu Koné.

Non solo Neres già in arrivo per le visite mediche, ma caccia anche ai centrocampisti. Mentre si cerca di definire Billy Gilmour dal Brighton e si tratta con il Manchester United per Scott McTominay, il Napoli sembra tornare su un altro centrocampista già accostato in questa sessione di mercato.

Dalla Francia rimbalza un'indiscrezione che riguarda l'interesse azzurro per Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Monchengladbach. Santi Aouna, giornalista ed esperto di mercato di Footmercato, scrive su X: "Roma e Napoli sono interessate a Manu Koné".