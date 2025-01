Dalla Francia - Nome nuovo per il post-Kvara: piace il 2005 Ben Seghir, la risposta del Monaco

Nome nuovo per quanto riguarda il possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, si tratta di Eliesse Ben Seghir, giovane talento del Monaco.

Secondo quanto riferito dal giornalista di TF1, Saber Desfarges, Kvara dovrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain la prossima settimana per una cifra superiore ai 65 milioni di euro. Al suo posto il ds azzurro Manna avrebbe sondato il 19enne Ben Seghir, il club monegasco però avrebbe immediatamente rispedito al mittente la proposta. Essendo una bottega molto cara, il Monaco conta in una maggiore esplosione del franco-marocchino che in Ligue1 ha segnato 5 gol, per poi monetizzare maggiormente in futuro.