Dalla Georgia - Kvara è tornato devastante con Conte: ora il rinnovo di contratto

Kakha Dgebuadze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Si sta ritrovando tutto il Napoli con Conte, non solo Kvaratskhelia. Ora c’è un nuovo Napoli e questo è incoraggiante. Ho sempre detto che con Conte avremmo visto un Kvaratskhelia devastante e questo sta accadendo. Kvaratskhelia vuol sempre essere protagonista in campo e quando viene sostituito si irrita, ma non verso l’allenatore. Per me non è una cosa da commentare, non c’è niente di grave.

Il rinnovo di contratto? La questione è aperta, in Georgia non abbiamo grossi dettagli su questo tema. I media italiani scrivono che il Napoli offre 6 mln a stagione e il calciatore ne chiede 8. La soluzione sarebbe chiudere a 7 mln (ride ndr.). Ho una relazione speciale coi napoletani, su Twitter parlo spesso con loro. Non è necessario nascere a Napoli, ci si può sentire lo stesso napoletani ed io sono fiero di sentirmi napoletano”.