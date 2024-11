Dalla Georgia: "Kvara nel mirino delle big, ma speriamo resti al Napoli"

vedi letture

Kakha Dgebuadze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il futuro di Kvaratskhelia? Qui in Georgia leggiamo dai media spagnoli che c’è stato un contatto col Barcellona ed io non escluderei nulla.

Parliamo di un calciatore forte che sarà sempre nel mirino dei big club. Mi auguro che Kvaratskhelia resterà quanto più lungo è possibile in azzurro”.