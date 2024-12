Dalla Georgia - Rinnovo (con clausola) sì, ma poi l'addio: il futuro di Kvara è delineato

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto il giornalista georgiano Kakha Dgebuadze: "Kvara è un elemento fondamentale per il Napoli ed è appena rientrato da un infortunio quindi bisogna dargli un po' di tempo. Neres sta facendo bene e Conte conosce le armi che disposizione in quel ruolo, l'ultima parola spetta a lui.

Non ci sono grosse novità sul rinnovo, si sta lavorando sulla clausola rescissoria. Per me il rinnovo ci sarà ma per dire addio nella prossima sessione di mercato. Il ritorno a Genoa di Kvara è stato certamente importante ma ha ulteriormente dimostrato che il Napoli di Conte non dipende da un unico giocatore."