Dalla Spagna - Offerta del Napoli per Oriol Romeu: la risposta del Barcellona

Il Napoli è al lavoro per regalare al tecnico Antonio Conte un altro giocatore per rinforzare il centrocampo. Tra le varie possibilità, si è sondata anche la pista Oriol Romeu: stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, gli azzurri hanno anche presentato un'offerta per il mediano classe 1991.

La proposta è stata però rifiutata dal Barcellona. Infatti il nuovo allenatore blaugrana Hansi Flick ha scelto di puntare su Oriol Romeu per la prossima stagione, inoltre il Napoli non ha trovato terreno fertile neanche con il calciatore: lo spagnolo non ha intenzione di giocare in una squadra che non partecipa a nessuna competizione europea.