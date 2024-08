Dalla Spagna - Simeone opzione per il Betis, ma solo in prestito: la situazione

Dopo Natan, che potrebbe essere annunciato a breve dal Betis Siviglia, un altro azzurro potrebbe diventare un obiettico concreto del club spagnolo. Giovanni Simeone, è un'opzione per l'attacco del Betis. L'argentino si adatta al profilo '9' che stanno cercando gli spagnoli. Il Napoli vuole il trasferimento a titolo definitivo, ma il Betis preferisce il prestito.

Pellegrini vuole un attaccante specifico, visto che al momento in quel ruolo ha solo Bakambu ed è anche lui infortunato. Il Cholito non è affatto scontento nel Napoli di Conte, ma con il possibile acquisto di Lukaku sarebbe disposto a cercare una nuova destinazione, con La Liga come una delle possibilità che più lo convincono. Simeone rientra nei parametri del Betis, a patto che avvenga il prestito. L'arrivo in prestito di Natan ha lasciato più spazio al club per affrontare l'ingaggio dell'attaccante, ma non c'è carta bianca per fare un grosso esborso. A riferirlo è il portale spagnolo Eldesmarque.