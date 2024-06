Dalla Turchia - C'è anche il Napoli su Djiku, centrale del Fenerbahce

La Lazio sta osservando in casa Fenerbahce, allenata dall’ex ‘rivale’ José Mourinho. Dopo l’indiscrezione dell’interesse per Szymanski, ora per la difesa si fa il nome di Alexander Djiku. È quanto scrive il portale ajansspor: si tratta di un difensore centrale ghanese classe ’94, sbarcato a Istanbul a parametro zero l’estate scorsa dopo l'esperienza allo Strasburgo, in Francia.

La società biancoceleste avrebbe messo gli occhi su di lui dopo le prestazioni convincenti in maglia gialloblù nell'ultima stagione (36 presenze tra campionato e Conference League, 3 gol e 2 assist). Ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, ma la Lazio sarebbe già pronta a presentare un’offerta da circa 10 milioni di euro al club turco. Sul giocatore però ci sarebbero anche il Napoli e il Siviglia.