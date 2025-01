Danilo, parentesi thrilling: era tentato dal Brasile e Manna sondava Skriniar

Danilo sta per liberarsi dalla Juventus per poi firmare con il Napoli, anche se c'è stata una parentesi thrilling a delimitare gli ultimi dieci giorni: a un certo punto, infatti, come riferito dal Corriere dello Sport, si sono avvicinati a Danilo anche un po’ di squadre brasiliane, tra cui Botagofo, Santos, Vasco e Flamengo.

"E così, il ds Manna ha iniziato a valutare anche l’ipotesi di prendere Milan Skriniar, in uscita dal Psg, approfittando dei colloqui relativi a Kvara e provando a coprirsi le spalle nel caso in cui Danilo preferisse tornare a casa, in patria, a 33 anni compiuti. Il grande problema? L’ingaggio da 9 milioni e la condizione dei francesi imposta al Napoli: coprire interamente la restante parte dello stipendio del giocatore slovacco. Un muro invalicabile".