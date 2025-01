Ultim'ora Dazn - Garnacho-Napoli non si sblocca: distanza di 10mln con il Man United

Alejandro Garnacho è l’obiettivo numero uno del Napoli per sostituire Khvicha Kvaratskhelia e oggi potrebbe essere una giornata molto importante. Ci sono stati nuovi contatti tra il club azzurro e il Manchester United, ma al momento non si registrano passi in avanti nelle ultime ore.

A riferirlo su X è Orazio Accomando, giornalista ed esperto di mercato di Dazn, che fa sapere che c’è ancora distanza sulle cifre, ma gli azzurri ci proveranno. Al momento c’è una distanza di 10 milioni tra domanda e offerta.