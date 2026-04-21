De Bruyne resterà a Napoli! L’annuncio dal Belgio: “Non ci sono dubbi! Su Lukaku…”

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Lambaerts ha poi allargato il discorso anche ad altri protagonisti, come Kevin De Bruyne e lo stesso Lukaku, tracciando scenari differenti

A Radio Napoli Centrale, durante la trasmissione Un Calcio alla Radio, è intervenuto il giornalista belga Geert Lambaerts per fare il punto della situazione su Romelu Lukaku e su alcuni scenari legati al futuro del Napoli. Secondo la sua ricostruzione, l’attaccante si troverebbe attualmente ad Anversa per proseguire il lavoro di riabilitazione in un centro specializzato dove si era già allenato. La sua condizione, però, resta il vero nodo della vicenda: “Penso che Lukaku si trovi ad Anversa, nel centro di riabilitazione dove si è già allenato. Il grande segreto è legato alle sue condizioni. Noi pensavamo che Lukaku fosse pronto per tornare in gruppo. Ora è importante che il confronto sia stato pacifico, si è parlato di una multa. C'era Lieven Maesschalck presente, ha dato il suo punto di vista legato alle condizioni di Lukaku. Ha bisogno di altre due settimane di lavoro, perciò è tornato in Belgio. Non giocherà per altre due settimane, rimarranno altre tre partite. Non penso che giocherà con il Napoli a fine stagione. Ci andrà al Mondiale? Sì, penso di sì. Quattro anni fa, prima del Qatar, giocò molto poco. Non giocò prima del Mondiale. Non aveva il ritmo. Al 100% andrà al Mondiale in America. La grande domanda è quale ruolo avrà in questo gruppo. Ma è anche l'unico centravanti della squadra belga. Romelu Lukaku è uno dei calciatori più esperti. Ha già disputato 3 Mondiali”.

Il futuro tra Napoli, Belgio e scenari di mercato

Lambaerts ha poi allargato il discorso anche ad altri protagonisti, come Kevin De Bruyne e lo stesso Lukaku, tracciando scenari differenti per il futuro dei due giocatori. Sul centrocampista ha chiarito: “Kevin De Bruyne? Resterà al Napoli per la prossima stagione, non andrà in Arabia e neanche in America, perché altrimenti avrebbe già pensato di andare lì l'anno scorso. Non ci sono dubbi sul futuro di KDB a Napoli”.

Per quanto riguarda Lukaku, invece, il giornalista ha aperto a una possibile separazione definitiva dal club azzurro: “Per Lukaku è un'altra cosa. Penso che l'amore è finito tra Lukaku e Napoli, è stata una bella storia ma ora è finita. L'Anderlecht è un’opzione, forse è un po' presto per il suo ritorno, magari può cambiare in base alle richieste che gli arriveranno quest'estate”.