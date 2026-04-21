Caso Lukaku, Alvino svela "Dall'inizio c'è un patto tra gentiluomini tra ADL e l'agente"

Caso Lukaku, Alvino svela "Dall'inizio c'è un patto tra gentiluomini tra ADL e l'agente"
Oggi alle 18:00Calciomercato Napoli
di Antonio Noto
copo un colloquio con la dirigenza azzurra, l'attaccante è ripartito per il Belgio dove continuerà ad allenarsi da solo per ritrovare la migliore condizione fisica.

Ieri Romelu Lukaku si è presentato a Castel Volturno, dopo un colloquio con la dirigenza azzurra l'attaccante è ripartito per il Belgio dove continuerà ad allenarsi da solo per ritrovare la migliore condizione fisica.

Il giornalista Carlo Alvino, scrive in merito un post sui propri account social: "L’immediato ritorno di Lukaku in Belgio, senza tante discussioni, spero possa confermare solo il rispetto del gentlemen’s agreement sottoscritto tra Pastorello e De Laurentiis il giorno dell’arrivo a Napoli dell’attaccante. Un patto tra gentiluomini che prevedeva, a dispetto del contratto triennale, la partenza del giocatore dopo soli due anni con eventuale “ristoro” economico per il club azzurro. Un accordo, una parola, zero scuse!".