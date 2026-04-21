Caso Lukaku, Alvino svela "Dall'inizio c'è un patto tra gentiluomini tra ADL e l'agente"
copo un colloquio con la dirigenza azzurra, l'attaccante è ripartito per il Belgio dove continuerà ad allenarsi da solo per ritrovare la migliore condizione fisica.
Ieri Romelu Lukaku si è presentato a Castel Volturno, dopo un colloquio con la dirigenza azzurra l'attaccante è ripartito per il Belgio dove continuerà ad allenarsi da solo per ritrovare la migliore condizione fisica.
Il giornalista Carlo Alvino, scrive in merito un post sui propri account social: "L’immediato ritorno di Lukaku in Belgio, senza tante discussioni, spero possa confermare solo il rispetto del gentlemen’s agreement sottoscritto tra Pastorello e De Laurentiis il giorno dell’arrivo a Napoli dell’attaccante. Un patto tra gentiluomini che prevedeva, a dispetto del contratto triennale, la partenza del giocatore dopo soli due anni con eventuale “ristoro” economico per il club azzurro. Un accordo, una parola, zero scuse!".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina Da 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
24 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Cremonese
In primo piano
UfficialeCastel Volturno, torna David Neres! Proseguirà la riatletizzazione. Il report della seduta di oggi
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
Fabio TarantinoADL a The Athletic: “Conte non ci abbandonerà mai all’ultimo, ma se lo dicesse ora... Su Kvara, Hamsik e le riforme..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: 31 mln bruciati, la scena che fa girare le ba**e ad ADL, l'inspiegabile scelta di Conte e il truffatore McTominay
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com