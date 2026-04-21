Calciomercato Napoli, il Besiktas fa sul serio per Lukaku: pronta l’offerta

Calciomercato Napoli, il Besiktas fa sul serio per Lukaku: pronta l’offerta TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:30Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone
Per questo motivo, nonostante un possibile rientro per il rush finale della stagione, le parti starebbero già valutando una separazione.

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Napoli. Ieri l’attaccante belga è tornato a Castel Volturno nel tentativo di ricucire i rapporti con il club, senza però incontrare né il resto della squadra né soprattutto Antonio Conte, con il quale il legame apparirebbe ormai compromesso. Per questo motivo, nonostante un possibile rientro per il rush finale della stagione, le parti starebbero già valutando una separazione al termine del Mondiale.

Il Besiktas osserva, ma l’operazione è complessa

Intanto dall’estero iniziano ad arrivare i primi segnali di mercato. Dalla Turchia, infatti, rimbalza l’interesse del Besiktas per il centravanti belga. Secondo quanto riferito da Fanatik, il club bianconero di Istanbul sarebbe pronto a presentare un’offerta al Napoli qualora si creassero le condizioni giuste per trattare. L’operazione, tuttavia, resta tutt’altro che semplice: Lukaku, classe 1993, è legato al Napoli da un contratto fino a giugno 2027 da 8 milioni di euro a stagione. A complicare ulteriormente il quadro c’è anche la condizione fisica del giocatore, reduce da una stagione in cui ha collezionato soltanto sette presenze con la maglia azzurra.