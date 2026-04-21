La bomba di Caiazza: "Meret e un titolarissimo andranno alla Juve!"
Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, ha lanciato una bomba di mercato.
Due perni del Napoli del terzo e quarto scudetto potrebbero salutare in estate. Stanislav Lobotka ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida per l'estero e Alex Meret, ormai non più titolare, andrà in scadenza nel giugno 2027.
Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8, il giornalista de Il Roma Salvatore Caiazza, ha lanciato una bomba di mercato riguardante la prossima destinazione del centrocampista slovacco e del portiere azzurro: "Lobotka va alla Juve assieme a Meret. Lobotka se parte, va all'estero? Vediamo... noi qua stiamo".
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