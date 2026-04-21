Lobotka-Juve? Spalletti lo porterebbe volentieri, ma la pista è da escludere: il motivo

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La Juventus continua a seguire con interesse Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 del Napoli e della nazionale slovacca

La Juventus continua a seguire con interesse Stanislav Lobotka, centrocampista classe 1994 del Napoli e della nazionale slovacca, ma appare difficile immaginare un suo trasferimento a Torino. Come riportato da Raimondo De Magistris nel suo editoriale per TMW, sul giocatore pende una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, valida però soltanto per i club esteri. Inoltre, il Napoli non sembrerebbe intenzionato ad aprire una trattativa con i bianconeri. Di conseguenza, qualora Lobotka dovesse lasciare i partenopei, la destinazione più probabile sarebbe fuori dall’Italia.

Il futuro di Lobotka tra Napoli e possibili scenari esteri

“25 milioni di euro. Esattamente la stessa clausola di Dumfries, anche perché in entrambi i casi non è valida per i club di Serie A. Spalletti lo porterebbe volentieri con sé a Torino, ma se lo slovacco saluterà Napoli lascerà anche l'Italia. Gioca nella squadra partenopea da più di sei anni, ha vinto due Scudetti da protagonista e ora resta in attesa, anche perché De Laurentiis ha la possibilità di prolungare l'attuale accordo fino al 30 giugno 2028”.