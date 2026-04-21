Trossard-Napoli? Schira smentisce: “Nessuna trattativa, non rientra nei piani”
Leandro Trossard è sempre più vicino all’addio all’Arsenal: il belga, 31 anni, in estate entrerà nell’ultimo anno di contratto e non è considerato centrale nei piani futuri dei Gunners, che potrebbero cederlo in estate. Tra i club interessati è emerso anche il Napoli, indicato come possibile destinazione con un’offerta intorno ai 18 milioni di euro, complice l’idea di un ruolo importante in Serie A e il richiamo di Kevin De Bruyne.
Trossard-Napoli? La smentita di Schira
A frenare però le indiscrezioni è arrivata la smentita del giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha escluso contatti concreti tra i club: “Non ci sono trattative tra il Napoli e l'Arsenal per l'esterno belga Leandro Trossard. Il Napoli ha altri progetti in vista del mercato estivo”.
Despite the rumors, there are no talks between #Napoli and #Arsenal for the belgian winger Leandro #Trossard. Napoli have other plans in the role for the summer transfer window. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 21, 2026
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