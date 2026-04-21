Trossard-Napoli? Schira smentisce: “Nessuna trattativa, non rientra nei piani”

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Leandro Trossard è sempre più vicino all’addio all’Arsenal: il belga, 31 anni, in estate entrerà nell’ultimo anno di contratto e non è considerato centrale

Leandro Trossard è sempre più vicino all’addio all’Arsenal: il belga, 31 anni, in estate entrerà nell’ultimo anno di contratto e non è considerato centrale nei piani futuri dei Gunners, che potrebbero cederlo in estate. Tra i club interessati è emerso anche il Napoli, indicato come possibile destinazione con un’offerta intorno ai 18 milioni di euro, complice l’idea di un ruolo importante in Serie A e il richiamo di Kevin De Bruyne.

Trossard-Napoli? La smentita di Schira

A frenare però le indiscrezioni è arrivata la smentita del giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, che ha escluso contatti concreti tra i club: “Non ci sono trattative tra il Napoli e l'Arsenal per l'esterno belga Leandro Trossard. Il Napoli ha altri progetti in vista del mercato estivo”.