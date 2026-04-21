Calciomercato Napoli, sondaggio per Danilo del Botafogo: concorrenza del Leverkusen

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Danilo, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Botafogo, sta attirando l’interesse di diversi club europei

Danilo, centrocampista classe 2001 attualmente in forza al Botafogo, sta attirando l’interesse di diversi club europei in vista delle prossime finestre di mercato. Il giovane brasiliano, seguito con attenzione da più società, è rappresentato dalla Bertolucci Sports, la stessa agenzia che cura gli interessi - tra gli altri - di David Neres. Secondo le informazioni riportate da ESPN Brasil, la sua crescita non è passata inosservata, tanto che alcune squadre hanno già iniziato a raccogliere informazioni sul suo profilo.

Napoli e Bayer Leverkusen sulle tracce del centrocampista

In particolare, come riferito dal giornalista Felipe Silva, sarebbero Napoli e Bayer Leverkusen i due club maggiormente interessati al centrocampista del Botafogo. Entrambe le società avrebbero effettuato primi sondaggi esplorativi, senza però avviare ancora una trattativa concreta. “Bayer Leverkusen e Napoli hanno chiesto informazioni sul centrocampista del Botafogo, ma non ci sono ancora trattative in corso”. Da segnalare inoltre che il giocatore, nelle scorse settimane, ha rifiutato una proposta arrivata dallo Zenit San Pietroburgo, segnale di una possibile apertura a un futuro in un campionato europeo più competitivo rispetto a quello russo.