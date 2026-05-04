De Bruyne verso l'addio? Mediaset: "Ingaggio elevato e prestazioni poco convincenti"

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Futuro in bilico per Kevin De Bruyne. Diversi voti bassi per la prova contro il Como e qualche critica per l'ex stella del City. Ne parla, di KDB, anche il portale Sportmediaset. Che spiega come l'addio sia una possibiità concreta, altro che remota.

"Una delle situazioni più intricate e intriganti del mercato del Napoli riguarda senza dubbio Kevin De Bruyne. Il fantasista belga ha un contratto fino al 30 giugno 2027, ma la sua permanenza alla corte di Aurelio De Laurentiis è tutt’altro che certa. Il 34enne di Drongen ha vissuto un’annata di alti e bassi, frenato da un infortunio al bicipite femorale che l’ha costretto ai box da fine ottobre a fine febbraio. Oltre alle prestazioni non sempre in linea con le aspettative, il belga potrebbe partire anche a causa dei 6,5 milioni di ingaggio, che pesano in maniera non indifferente nelle casse del club partenopeo".

