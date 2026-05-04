Retroscena Atta: poteva arrivare a gennaio, affare mancato per due motivi

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Arthur Atta è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli per la prossima estate. Ma il centrocampista dell'Udinese poteva arrivare già a gennaio, poi affare non chiuso per due motivi. Retroscena riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Nel momento di massima emergenza, dopo i ko di De Bruyne e Anguissa tra fine ottobre e inizio novembre, Manna si era mosso alla ricerca di una nuova mezzala potenzialmente pronta per grandi palcoscenici. E Atta era già in cima alla lista della società partenopea. Poi Conte ha cambiato sistema - passaggio al 3-4-2-1 - e il mercato azzurro è stato limitato a gennaio. Morale: dopo i primi contatti si è deciso di rimandare tutto all'estate".