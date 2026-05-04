Retroscena Atta: poteva arrivare a gennaio, affare mancato per due motivi
TuttoNapoli.net
Arthur Atta è uno dei principali obiettivi di mercato del Napoli per la prossima estate. Ma il centrocampista dell'Udinese poteva arrivare già a gennaio, poi affare non chiuso per due motivi. Retroscena riportato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.
"Nel momento di massima emergenza, dopo i ko di De Bruyne e Anguissa tra fine ottobre e inizio novembre, Manna si era mosso alla ricerca di una nuova mezzala potenzialmente pronta per grandi palcoscenici. E Atta era già in cima alla lista della società partenopea. Poi Conte ha cambiato sistema - passaggio al 3-4-2-1 - e il mercato azzurro è stato limitato a gennaio. Morale: dopo i primi contatti si è deciso di rimandare tutto all'estate".
Pubblicità
Calciomercato Napoli
Copertina TuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto? di Davide Baratto
Le più lette
1 L'editoriale di Chiariello: "Napoli 2º ma inguardabile, Hojlund non ha un pallone! E 255mln spesi…”
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la cessione dolorosa, il mostruoso buco sugli ingaggi, la mossa spiazzante di ADL e la verità su De Bruyne
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Abbiamo cambiato la geografia, c'è memoria corta. Fucili puntati addosso solo per noi"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com