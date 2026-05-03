Napoli su Alajbegovic, ma il Leverkusen ha le idee chiare: torna alla base per restare

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Nelle ultime settimane si è intensificato l’interesse soprattutto dalla Serie A: oltre a Roma e Lazio, anche Napoli e Inter si sono inserite nella corsa

Il Bayer Leverkusen ha esercitato a fine marzo la clausola di riacquisto dal Salisburgo per Kerim Alajbegovic: il talento bosniaco tornerà dunque in Germania la prossima estate per una cifra di circa otto milioni di euro. Le sue prestazioni, però, non sono passate inosservate: quanto mostrato con il Salisburgo e con la Nazionale ha attirato l’attenzione di diversi top club europei. Nelle ultime settimane, infatti, si è intensificato l’interesse soprattutto dalla Serie A: secondo la Bild, oltre a Roma e Lazio, anche Napoli e Inter si sono inserite nella corsa per il talentuoso classe 2007

Il piano del Bayer Leverkusen

L’idea delle “Aspirine” è però molto chiara: nonostante si parli di una possibile valutazione tra i 25 e i 30 milioni di euro, secondo il quotidiano tedesco non esiste un prezzo per Alajbegovic. Il giocatore, infatti, non verrà ceduto né a titolo definitivo né in prestito e, dopo i Mondiali, entrerà a far parte della prima squadra del Bayer per giocarsi le sue carte da titolare. “Nonostante la concorrenza per quel posto in squadra sarà agguerrita, la dirigenza del Bayer crede che Alajbegovic abbia le qualità necessarie per sfondare”, si legge sulla Bild.