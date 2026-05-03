Grosso accostato al Napoli, AD Sassuolo: “Non mi sorprenderebbe se una big chiamasse…”

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Carnevali ha fatto il punto sul momento del club e sul lavoro dell’allenatore, soffermandosi anche sugli scenari futuri.

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Milan, commentando anche le voci sul futuro di Fabio Grosso. Il tecnico, infatti, è finito nel mirino della Fiorentina ed è stato accostato anche alla panchina del Napoli per la prossima stagione, nel caso di un possibile addio di Antonio Conte. Carnevali ha fatto il punto sul momento del club e sul lavoro dell’allenatore, soffermandosi anche sugli scenari futuri.

Il futuro di Fabio Grosso secondo Carnevali

Sulla possibile permanenza del tecnico, l’ad neroverde ha spiegato: “L’unione d’intenti con il mister fa la differenza. Si andrà avanti con Grosso? Credo che tutti faremo le valutazioni, le cose nel calcio cambiano anche rapidamente. Ha un altro anno di contratto con noi, sta bene e ha fatto un ottimo lavoro. Questa è una piazza che può aiutarlo a crescere ancora, ma non mi sorprenderebbe se un grosso club venisse a chiedercelo. Nel caso, ci siederemo al tavolo con lui”.