Taglio al monte ingaggi: il Napoli pensa a quattro cessioni eccellenti

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Il Napoli per la prossima stagione dovrà alleggerire il monte ingaggi e per farlo, in estate, sarà fondamentale cedere qualcuno dei big per abbassare il totale degli stipendi. Il quotidiano Repubblica oggi in edicola fa già i nomi dei giocatori in partenza. Sono Lukaku, Meret, De Bruyne e uno tra Lobotka e Anguissa. Insomma, i titolarissimi, ad eccezione del portiere, ormai riserva di Milinkovic-Savic. De Bruyne e Lukaku garantiscono invece 25 milioni lordi in meno. Anche per questioni anagrafiche sono in partenza. Le prossime settimane saranno decisive.

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