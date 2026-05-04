Alajbegovic-Napoli, il Bayer vuole subito fare plusvalenza: la cifra per l'addio

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Alajbegovic, talento del Bayer, è uno dei giocatori seguiti dal Napoli per la prossima estate per rinforzare l'attacco. Il Napoli c'è ma anche la Roma. Insomma, la concorrenza è notevole. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, a tal proposito, scrive: "Il Bayer, dopo aver riscattato il suo cartellino per 8 milioni circa, ha fatto capire al padre e agente del ragazzo, Semin Alajbegovic, di valutare con attenzione proposte da 25-30 milioni di euro per una cessione immediata. La stima nei confronti del talentuoso attaccante è parecchia, ma la prospettiva di realizzare una succosa plusvalenza con il minimo sforzo è altrettanto corposa.

Dopotutto, il Leverkusen abbonda di giovani con spiccate doti offensive: il diciannovenne Kofane, il ventenne Maza, il ventunenne Ben Seghir, il ventiduenne Poku e il ventitreenne Tillman, giusto per citarne alcuni, rappresentano già un’efficace batteria di mezzepunte, trequartisti e ali sulle quali costruire il futuro".