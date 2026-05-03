Roma, caccia al nuovo ds: Manna tra i preferiti, ma non sarà semplice convincere ADL

vedi letture

La Roma continua a concentrarsi sulla sfida contro la Fiorentina, ma non può evitare di proiettare lo sguardo anche al futuro.

La Roma continua a concentrarsi sulla sfida contro la Fiorentina, ma non può evitare di proiettare lo sguardo anche al futuro. Finché la matematica lo consente, il sogno Champions resta ancora aperto, anche se il pareggio del Como lascia alla squadra di Gasperini un margine di cauto ottimismo per consolidare almeno il quinto posto. Come riportato da Il Messaggero, all’Olimpico, davanti a circa 60mila tifosi, potrebbe essere presente anche Ryan Friedkin, arrivato a Ciampino ma non ancora visto a Trigoria, dove invece sarebbe stato avvistato il fratello Corbin. Una presenza che assumerebbe un significato importante in una fase in cui sembra ormai necessario iniziare a definire la nuova struttura del club, sia sul piano tecnico che su quello organizzativo.

Nodo dirigenza e pianificazione della nuova Roma

Dopo l’addio di Ranieri e la situazione ancora incerta legata al direttore sportivo Ricky Massara, la Roma deve individuare con chiarezza la figura che guiderà l’area sportiva. Tra i profili più apprezzati restano quelli di Tony D’Amico e Giovanni Manna, anche se convincere Atalanta e Napoli non sarà semplice. Sullo sfondo rimangono le opzioni Paratici e Giuntoli. Da capire inoltre se i Friedkin vorranno inserire un’ulteriore figura nell’organigramma societario, considerando che da circa un anno, dopo l’addio di Lina Souloukou come CEO, quel ruolo chiave non è stato ancora rimpiazzato.