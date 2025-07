De Maggio: "Quanti esuberi! Chi è sul mercato andrà comunque a Dimaro?"

Valter De Maggio, direttore dell'emittente radiofonica, nel corso della trasmissione 'Radio Goal' si è espresso così: "Considerando che molti calciatori sono sul mercato e che saranno tanti quelli che dovranno partire per Dimaro, c'è da capire se andranno davvero in ritiro oppure faranno un ritiro ad personam a Castel Volturno, in attesa della cessione.

Questo lo scopriremo quando arriveranno i convocati ufficiali. Parlo dei Cajuste, degli Zerbin, di Ngonge, di Cheddira e di tutti i calciatori che sappiamo essere in uscita".