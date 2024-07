De Vrij blocca Hermoso all'Inter? Il difensore: "Sono felice qui, mi vedo ancora in nerazzurro"

Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post-partita di Olanda-Turchia. Il difensore degli oranges con le sue dichiarazioni sembra mettere a tacere le voci di calciomercato che lo vedono in Arabia Saudita, sbloccando così il mercato dell'Inter che potrebbe andare su Mario Hermoso.

Tu e Dumfries da questa parte, Calhanoglu dall'altra. I tifosi dell'Inter si chiedono se rimarrai.

"Io ho un anno di contratto, più un'opzione, sono felicissimo ed è stata una stagione pazzesca. Io mi vedo ancora all'Inter, sì".

Sulla partita..

"Bellissimo, è stato molto importante, stavamo perdendo e facevamo fatica anche per merito della Turchia, che era molto disciplinata e teneva bene la linea. C'era poco spazio, ma comunque abbiamo ottenuto la fiducia che ci serviva, abbiamo continuato a giocare e a trovare gli spazi, abbiamo anche creato e poi è stato importante pareggiare. Siamo stati bravi ad andare velocemente in vantaggio dopo il pari, poi abbiamo sofferto ma tutti insieme abbiamo lottato fino all'ultimo, complimenti alla squadra".

Primo tempo in difficoltò, stasera è emerso lo spirito di gruppo che può fare la differenza?

"Sì, non sono completamente d'accordo perché penso che nei primi 15-20 minuti abbiamo giocato bene e abbiamo trovato l'uomo libero. Poi abbiamo perso troppi palloni e loro sono stati bravi, sono andati in vantaggio ma, come dicevo prima, nel secondo temo abbiamo recuperato e abbiamo continuato a giocare, siamo andati in vantaggio e poi è stato anche bello vedere una squadra che sa soffrire quando deve, come oggi".