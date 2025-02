De Vrij in scadenza accostato al Napoli, l'agente: "L'Inter punta sui giovani..."

Stefan De Vrij è in scadenza di contratto con l'Inter. In passato è stato accostato al Napoli, il suo nome può tornare in auge soprattutto dopo il mancato arrivo di Danilo, il centrale di esperienza che il club aveva individuato per il presente e per il futuro.

Su De Vrij e il suo destino ha parlato così a Tmw il suo agente, Federico Pastorello: "Stefan ha fatto dieci partite una più bella dell'altra, si è confermato di alto livello. C'è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Però è vero anche che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per quelli servono i campioni, come sono loro due. C'è tempo comunque, penso che una decisione sarà presa a fine aprile".

Pastorello è anche l'agente di Meret e sul rinnovo del portiere del Napoli ha annunciato: "Per il rinnovo c'è un dialogo aperto, sincero e diretto con la società: c'è la volontà del giocatore di rinnovare, idem per il club. Di mezzo ci sono poi discorsi economici e di trattativa vera e propria. Abbiamo un appuntamento a fine mese e credo si arrivi a una soluzione per l'accordo. Siamo ottimisti, poi ci vuole sempre di essere in due. Ma oggi la distanza è talmente poco che credo si possa arrivare alla fumata bianca".