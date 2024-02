Di Gregorio è finito nel mirino delle big: sul portiere del Monza c’è anche il Napoli

Michele Di Gregorio è finito nel mirino di tutte le big del nostro campionato.

Michele Di Gregorio è finito nel mirino di tutte le big del nostro campionato. Dalla Juventus al Milan, passando per l'Inter, la Roma e il Napoli. Ma il gioco è chiaramente a incastri e tutto dipenderà da un eventuale domino. In pole position ci sarebbero i rossoneri, in caso di una cessione di Mike Maignan. Il portiere francese è seguito con interesse dal Paris Saint Germain e dal Bayern Monaco: ha due anni di contratto, non c'è un valore economico di riferimento per la cessione, c'è in ballo un possibile prolungamento intorno ai 6 milioni di euro (anche se lui ne chiede 8). Di Gregorio è il primissimo nome in caso vada via l'ex Lille. Ci sarebbe anche facilmente i 20 milioni richiesti dal Monza per il suo cartellino.

Poi la Juventus. Anche qui però c'è un problema: Szczesny ha un contratto da 6,5 milioni e c'è la possibilità di un ulteriore rinnovo (magari abbassando lo stipendio), dunque il rischio sarebbe quella di diventare una sorta di Perin per i prossimi anni. Sempre che ci sia l'intenzione di spendere quei soldi invece di migliorare gli altri reparti. Giuntoli ha avuto una chiacchierata pure per Carnesecchi dell'Atalanta che viene valutato anche più di 20 milioni. Sono però scenari e non c'è niente di concreto.

Poi le altre: l'Inter in questo momento ha Sommer e non ha intenzione di spendere 20 milioni per il portiere. Di Gregorio piace molto ad Ausilio e sarebbe utile per le liste. Il Napoli dovrà capire se prolungare la permanenza di Meret con il rinnovo automatico, mentre alla Roma piacerebbe, ma non c'è ancora nessuna notizia sul futuro giallorosso. Intanto, da parte di Di Gregorio, c'è stato un rifiuto alla destinazione Newcastle. A riferirlo è TuttoMercatoWeb.com.