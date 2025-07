Difficoltà Nunez-Lucca, il Napoli guarda anche altrove: sondaggio per Jackson del Chelsea

La telenovela Osimhen sembra finalmente avviarsi verso la conclusione, con la cessione del nigeriano sempre più probabile. Questa svolta permette al Napoli di concentrarsi con rinnovato vigore sul fronte attaccante, la priorità assoluta per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Come noto, i nomi in cima alla lista del club azzurro restano Darwin Nunez e Lorenzo Lucca. Tuttavia, come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'uruguayano del Liverpool e il giovane talento dell'Udinese non sono gli unici profili nel mirino di Conte e del DS Manna. Si registra, infatti, un sondaggio concreto per Nicolas Jackson, attaccante senegalese di 24 anni in forza al Chelsea.

Il Corriere dello Sport sottolinea come, in caso di addio di Osimhen, il Napoli disporrebbe dell'incasso necessario per la caccia al centravanti da affiancare a Lukaku (se il belga dovesse restare). Le priorità rimangono Nunez (26 anni), valutato circa 60 milioni di euro con un ingaggio da 5,5 milioni, e Lucca (24 anni), per cui l'Udinese chiede 40 milioni. Entrambi i prezzi sono ritenuti eccessivi dal Napoli, che valuta alternative come appunto Jackson, un profilo interessante e più abbordabile. Il mercato entra nel vivo: chi sarà il prossimo attaccante azzurro?