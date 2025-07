Dirigenti Galatasaray posticipano ancora il ritorno in Turchia: nuovo round per Osimhen

vedi letture

Continua a oltranza la trattativa fra Napoli e Galatasaray per il ritorno in Turchia di Victor Osimhen. Secondo quanto documentato da Sky, il vicepresidente del club di Istanbul, Abdullah Kavucku, è rimasto in Italia, insieme all’intermediario George Gardi. Il dirigente del Galatasaray, arrivato a Milano a inizio settimana per l’assalto al centravanti nigeriano, non ha preso l’aereo programmato per questa mattina, che avrebbe dovuto riportarlo in Turchia. La scelta di rimanere in Italia conferma la volontà di continuare a insistere con Aurelio De Laurentiis per arrivare a Osimhen.

La clausola da 75 milioni di euro è scaduta a mezzanotte, ma ormai non è più un tema: il Gala è pronto a mettere sul piatto la stessa cifra, ma con un pagamento dilazionato, forte anche dell’accordo con il giocatore, che spinge per continuare la sua avventura a Istanbul. Nelle prossime ore è previsto un nuovo round di contatti con Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli.