Dodò vuol lasciare la Fiorentina, Tmw: "Anche il Napoli osserva" (ma è defilato)

Fiorentina alle prese con la grana Dodo: il brasiliano vuole andarsene ma servono offerte (da 25 milioni) che finora latitano. Ne scrive il portale Tuttomercatoweb, che per il laterale parla anche di un interessamento del Napoli: "È inevitabile, dunque, che anche la Fiorentina stia iniziando a prendere in considerazione un suo eventuale addio. Il diktat però è chiaro: il giocatore ha un contratto in essere fino al 2027 e non verrà svenduto. Tradotto: per meno di 25 milioni i viola non si metteranno neanche ad un tavolo delle trattative. Ad oggi, però, nessuna squadra ha fatto un'offerta. In Italia Dodo è seguito dalla Juventus, a caccia di un esterno destro che possa sostituire McKennie da mettere a disposizione di Tudor per il suo 3-4-2-1.

Occhio però anche all'Inter. Dumfries ha una clausola proprio da 25 milioni valida per tutto il mese di luglio e il giocatore è in uscita. Non è da escludere, quindi, che i nerazzurri in caso di cessione dell'olandese possano dirottare quella cifra proprio dalle parti di Firenze. Leggermente più defilate ma comunque in corsa ci sono anche Napoli e Milan, quest'ultimo alle prese di un vero e proprio restyling delle corsie di difesa dopo gli addii di Calabria, Walker, Florenzi, quello imminente di Theo Hernandez e quello probabile di Emerson Royal".