Dopo Marin, il Napoli vuole chiudere per Buongiorno: bozza d’accordo col difensore, le cifre

Dopo aver chiuso l'acquisto di Rafa Marin dal Real Madrid, il Napoli non ha intenzione di fermarsi. Secondo quanto riferito su X da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, Antonio Conte vuole un altro difensore centrale titolare.

Il presidente Aurelio De Laurentiis sta lavorando per regalargli Alessandro Buongiorno. Proseguono i dialoghi con il Torino, mentre con il giocatore c'è già una bozza d'intesa: sul tavolo un un quinquennale da 2.5 milioni di euro a stagione più bonus.

