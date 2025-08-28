Doppio colpo in arrivo! Sky: per Elmas accordo col Lipsia sui bonus, cifre e dettagli

vedi letture

Il Napoli è vicino a chiudere due operazioni di mercato con Manchester United per Rasmus Højlund e con il Lipsia per Eljif Elmas, ormai sempre più prossimi a vestire nuovamente la maglia azzurra. Il club di De Laurentiis sta lavorando senza sosta per definire i dettagli e consegnare ad Antonio Conte due rinforzi importanti, capaci di alzare il livello della rosa. L’attaccante danese è l’obiettivo principale per l’attacco, con la trattativa che procede verso la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 45 milioni di euro.

Per quanto riguarda Elmas, la distanza con il Lipsia sembra ormai colmata: il Napoli ha deciso di accettare i 500mila euro di bonus richiesti dal club tedesco, così da sbloccare l’operazione. Il prestito sarà dunque di 2mln più 500mila di bonus e il riscatto fissato a 17 milioni. L’accordo è praticamente raggiunto e resta soltanto da formalizzare nelle prossime ore, ma la sensazione è che il macedone sia a un passo dal ritorno sotto il Vesuvio. A riferirlo è Sky Sport.