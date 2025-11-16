Doppio colpo in mediana? CdM: spuntano anche Cissè e Manzambi, tutti i nomi
Con l'infortunio di Frank Anguissa, che si aggiunge a quello di Kevin De Bruyne, il Napoli ha la coperta molto corta a centrocampo. Ora tocca a Eljif Elmas prendere il posto del mediano camerunese, ma poi bisognerà affidarsi anche al mercato. E, secondo il Corriere del Mezzogiorno, non è escluso che il Napoli faccia due colpi. Ecco quanto si legge sul quotidiano:
"Fino a Capodanno il Napoli dovrà disputare almeno 9 gare (10 in caso di finale di Supercoppa) in poco più di un mese, poi può sfruttare il mercato di gennaio per affrontare i propri problemi. Si studiano diverse ipotesi per il centrocampo: Mainoo del Manchester United, Atta dell’Udinese, Cissè del Rennes e Manzambi del Friburgo. Non sono esclusi anche due rinforzi per il centrocampo ma dipende anche da eventuali uscite".
