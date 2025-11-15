Flop Luis Henrique, l’Inter sfida il Napoli: nel mirino c’è Norton-Cuffy del Genoa

vedi letture

L’Inter sta valutando il futuro di Luis Henrique, fin qui ben al di sotto delle attese nonostante la fiducia del club e di Chivu. Dal brasiliano, arrivato dall’Olympique Marsiglia, ci si aspettavano estro, rapidità, dribbling, assist e gol: qualità che finora si sono viste solo a sprazzi. Per questo, riferisce Gazzetta.it, non è escluso che a gennaio possa partire in prestito, aprendo la strada a un nuovo rinforzo sulla fascia destra.

Il nome in cima alla lista è quello di Brooke Norton-Cuffy, rivelazione del Genoa e già nel mirino del Napoli, a sua volta alla ricerca di un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo e soprattutto desideroso di accontentare Antonio Conte. Classe 2004, esploso tra la fine dello scorso campionato e l’ottimo avvio dell’attuale stagione, è considerato uno dei laterali più interessanti della Serie A. Arrivato in Liguria dall’Arsenal per 2 milioni, il suo valore è rapidamente cresciuto.