Frattesi-Napoli, l’addio di Inzaghi ha fatto saltare uno scambio: il retroscena

Il futuro di Davide Frattesi all’Inter è sempre più incerto dopo il ridotto impiego sotto la guida di Cristian Chivu. Il centrocampista, deluso per lo scarso minutaggio, potrebbe chiedere nuovamente la cessione - come già accaduto nella scorsa sessione invernale - nel tentativo di trovare continuità da titolare e garantirsi così un posto ai prossimi Mondiali. Il Napoli è tornato alla carica e potrebbe affondare il colpo a gennaio.

Fabrizio Romano ha rivelato un interessante retroscena legato alla scorsa estate: "Qualora Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi. Con Inzaghi allenatore era sorta questa ipotesi di scambio con Raspadori”.