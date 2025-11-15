Anche il Napoli su Robinho Jr: piace il figlio d’arte 2007 del Santos
Il Napoli ha messo gli occhi su Robinho Jr, centrocampista offensivo ed esterno d’attacco classe 2007 del Santos, figlio d’arte dell’ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan, tra le altre. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Ekrem Konur, il giovane talento brasiliano, appena diciassettenne, è finito nel mirino di diversi club europei.
Oltre agli azzurri, su di lui si stanno muovendo Roma, Benfica, Porto, Siviglia, Girona ed Espanyol. Considerato uno dei profili più promettenti del vivaio del club brasiliano, Robinho Jr potrebbe presto compiere il grande salto in Europa. Dopo essere cresciuto nella squadra Under-20, ha già collezionato dieci presenze nel Brasileirão nel 2025, con il club in lotta per non retrocedere.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro