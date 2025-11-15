Napoli e Inter su Pellegrini, Il Messaggero: “Ma lui spera nel rinnovo con la Roma”

In casa Roma il futuro di Lorenzo Pellegrini resta un tema di grande dibattito. Il numero 7 giallorosso è reduce da alcune ottime prestazioni, con la cura Gasperini che sembra aver avuto effetti positivi anche su di lui. Nonostante ciò, ad oggi le strade del centrocampista e dei giallorossi sembrano destinate a dividersi al termine della stagione. Pellegrini ha infatti un contratto con la Roma fino a giugno 2026, ma per il momento non risultano contatti in corso per parlare del rinnovo. Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, il classe 1996 vorrebbe restare nella Capitale, e non avrebbe ancora abbandonato la speranza di poter prolungare il contratto in scadenza.

Sullo sfondo, intanto, Napoli ed Inter monitorano con interesse la situazione. "E il futuro? Al momento a tinte giallorosse. Il Napoli lo segue da oltre un anno, così come l'Inter, e non vuole prendere in considerazione l'ipotesi di un addio a gennaio. La situazione legata al contratto, però, è rimasta invariata. La scadenza è fissata al 30 giugno 2026 e spiragli per l'eventuale rinnovo non ce ne sono. Non sono in programma incontri con l'agente per parlarne, ma nel calcio non si può escludere nulla a priori", scrive il quotidiano.