Napoli su Chiesa, da Torino: pronto assalto a gennaio, spunta la formula

Oggi alle 15:30Calciomercato Napoli
di Francesco Carbone

Il Napoli ha individuato in Federico Chiesa uno dei principali obiettivi per il prossimo mercato. Con un budget di circa 50 milioni messo a disposizione da De Laurentiis, il club azzurro - rivela TuttoJuve.com - lavora ad un’operazione in prestito che permetta a Conte di contare su un esterno offensivo di qualità immediata.

Reduce da una stagione altalenante al Liverpool, Chiesa valuta il ritorno in Serie A. Gli azzurri lo considerano il profilo ideale per qualità, esperienza internazionale e capacità di creare superiorità numerica. L’operazione potrebbe concretizzarsi con un prestito secco, formula gradita sia al Liverpool che al Napoli.