Dorgu-Man United, l'accordo si avvicina: Romano svela la cifra

Obiettivo del Napoli di Antonio Conte, Patrick Dorgu sembra essere sempre più vicino al Manchester United, che da giorni tratta con il Lecce per acquistarlo a gennaio.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, svela su X le ultime della trattativa: "Manchester United e Lecce sono di nuovo in contatto diretto in questo momento per Patrick Dorgu. L'accordo si avvicina per il pacchetto da 36/37 milioni di euro e le parti sono ancora fiduciose di raggiungere l'accordo. Dorgu vuole il trasferimento, pronto un accordo quinquennale con il Manchester United, concordato anche dagli agenti".

