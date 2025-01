Ultim'ora Dorgu, rilancio United: pronta nuova offerta, l'esterno ha già detto sì

vedi letture

Il Manchester United sta preparando una nuova proposta al Lecce per Patrick Dorgu. Lo scrive Fabrizio Romano sui social. Il giornalista spiega che, dopo la prima proposta da 27 milioni, lo United alzerà l'offerta, ma non si avvicinerà ai 40 richiesti dal Lecce per cedere l'esterno già a gennaio.

Il calciatore, che è anche finito nel mirino del Napoli, è interessato al trasferimento: con lui non ci sarebbero problemi di tipo economico. La trattativa United-Dorgu vede coinvolto anche il Napoli perché il danese è anche un obiettivo del club azzurro e perché, col suo eventuale arrivo, lo United potrebbe ammorbidire le proprie richieste per Garnacho. Al momento, infatti, per l'argentino c'è ancora distanza tra le parti.