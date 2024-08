Dove si trova Lukaku? Lavora con un preparatore, sa che deve tenersi pronto

Dove si trova e cosa sta facendo ora Romelu Lukaku? Il bomber belga, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, stato escluso dall'elenco dei convocati del Chelsea per la tournée negli Stati Uniti, e così ha prima cominciato a seguire un programma di allenamento in vacanza con un membro dello staff della nazionale, e ora è al lavoro a Londra. Non si ferma, non può: il suo acquisto si potrebbe sbloccare anche relativamente tardi e Conte ha bisogno di giocatori fisicamente al passo con i suoi ritmi.