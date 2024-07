Due azzurri verso il rinnovo: la fumata bianca arriverà a Castel di Sangro

Non solo acquisti e cessioni, il Napoli è all'opera sul mercato anche per blindare alcuni dei suoi calciatori. Uno su tutti, ovviamente: Khvicha Kvaratskhelia. Ma anche Michael Folorunsho. Entrambi corrono spediti verso il rinnovo, come scrive oggi Tuttosport:

"Fatta per il rinnovo di Folorunsho fino al 2029, mentre per quello di Kvaratskhelia appuntamento a fine mese col papà Badri e l’agente Mamuka Jugeli a Castel di Sangro: tira aria di fumata bianca", si legge in un articolo a firma di Nicolò Schira.