Due giocatori della Lazio al Napoli con Sarri? L'indiscrezione smentita in diretta

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Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, intervenuto a Radio Marte, ha fatto il punto sul futuro della panchina del Napoli, soffermandosi in particolare sul possibile successore di Antonio Conte e sulle strategie del club. Secondo Marchetti, la società azzurra si sta già muovendo in anticipo per farsi trovare pronta alla nuova stagione, nonostante la separazione non sia ancora stata ufficializzata.

Sul fronte mercato, Marchetti ha poi aggiunto: “Il Napoli acquisterà un difensore centrale, anche se resta da capire il destino di Rafa Marín, Juan Jesus e Marianucci. Per il brasiliano esiste un’opzione di rinnovo automatico che la società potrebbe esercitare. Non credo invece che al Napoli interessino Isaksen o Tavares: gli esterni offensivi azzurri sono più forti, mentre a sinistra il club ha già diverse soluzioni, visto che oltre a Gutiérrez e Olivera anche Spinazzola potrebbe rinnovare”.